La Fiscalía General de la República (FGR) atraerá la investigación por el decomiso de combustible en Guanajuato, debido, según señaló en una nota informativa, a “la complejidad del caso”.

“Ante la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva”. FGR

La FGR recordó que el cateo al inmueble, propiedad de Gas Natural del Noroeste, fue autorizado por la autoridad judicial a partir de indicios que apuntaban a posibles irregularidades.

Aunque la empresa afirmó tener permisos, la FGR indicó que todavía no ha recibido la documentación necesaria para comprobar la legalidad y el destino del combustible encontrado.

FGR investiga operaciones de Gas Natural del Noroeste

La FGR informó que su titular, Ernestina Godoy, ordenó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atraer la carpeta de investigación por el decomiso de combustible en Guanajuato.

Comunicado (FGR)

Como parte de las labores ministeriales, el personal de la FGR realiza diversas diligencias a la empresa Gas Natural del Noroeste, incluyendo la recolección de información relacionada con:

Empresas vinculadas

Análisis de documentos

Entrevistas a directivos de la empresa

Verificación de la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal

Gas Natural del Noroeste niega vínculos con huachicol en Guanajuato

En respuesta a las acusaciones por huachicoleo, la empresa Gas Natural del Noroeste, ubicada en San José Iturbide, Guanajuato, afirmó que sus operaciones cuentan con todos los permisos desde hace 9 años.

“Gas Natural del Noroeste opera conforme al Permiso de almacenamiento de petrolíferos PL/19344/ALM/2016 y sus modificaciones contenidas en las resoluciones RES/409/2017, RES/724/2018 y RES/260/2020, otorgado por la ahora Comisión Nacional de Energía, con una vigencia de treinta años. Además, cuenta con las autorizaciones ambientales y de seguridad industrial contenidas en los Oficios ASEA/UGI/DGSA/0313/2016 y Oficio ASEA/UGI/DGIP/2835/2019, expedidos por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos". Gas Natural del Noroeste

La empresa de Grupo Sisma también defendió que la operación de la Terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales.

Además, señaló que ha puesto a disposición de las autoridades competentes la información y la documentación que acreditan la legalidad de su operación y la relación comercial con las empresas usuarias de la Terminal.