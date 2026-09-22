Libia Dennise García reveló que hasta el momento, Grupo SIMSA no ha acreditado el origen legal de 59 millones de litros de combustible asegurados en San José Iturbide.

Pese a que la empresa sostuvo haber presentado documentos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para demostrar la legalidad del combustible almacenado por Gas Natural del Noroeste, la gobernadora del estado de Guanajuato rechazó esta versión.

Libia Dennise García no descarta huachicol fiscal en caso Grupo SIMSA; FEMDO atrajo investigación

Libia Dennise García explicó que la problemática con Grupo SIMSA trasciende del presunto robo directo en ductos y abarca el esquema denominado huachicol fiscal, una modalidad de comercio irregular que exige una fiscalización rigurosa.

En este contexto, subrayó que cualquier empresa dedicada al almacenamiento de combustible está obligada a respaldar sus inventarios mediante facturas oficiales de Pemex o los correspondientes pedimentos de importación.

FGR atraerá investigación por decomiso de combustible en Guanajuato (Yazmín Betancourt)

De acuerdo con Libia Dennise García, Grupo SIMSA mantiene vacíos sobre el origen, manejo y destino final del combustible pese a la solicitud de las autoridades.

Por tal motivo, la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo las investigaciones, mismas que el gobierno de Guanajuato solicitará los avances que se logren.

Para reforzar el combate a estas anomalías en la entidad, Libia Dennise García precisó que se integró a Pemex Logística dentro de su grupo de inteligencia operativa.

Esta mesa de trabajo permanente busca dar seguimiento puntual a las desviaciones volumétricas e impedir la comercialización ilícita de combustibles en la entidad.