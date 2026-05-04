Rubén Rocha Moya solicitó una licencia a su cargo como gobernador de Sinaloa el pasado 2 de mayo; este periodo será sin goce de sueldo.

Así lo aseguró Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Sinaloa, quien resaltó que se trata de una licencia sin plazo específico.

Sueldo de Rocha Moya ahora es para Yeraldine Bonilla

En entrevista para Azucena Uresti, el presidente del Congreso de Sinaloa señaló que la licencia que le fue aprobada a Rubén Rocha Moya es sin goce de sueldo.

Asimismo, resaltó que, al ser una licencia temporal sin plazo específico, el sueldo que le correspondería como gobernador, ahora será para la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla.

“Es sin goce de sueldo…él no tiene nada de labor dentro del gobierno. El sueldo que le corresponde va a ser para Yeraldine Bonilla” Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

Asimismo, señaló que el Congreso de Sinaloa consideró que la licencia temporal de Rubén Rocha Moya tomaría más de 30 días, por lo que se determinó la necesidad de nombrar a un gobernador o gobernadora interina.

En este caso, se aprobó por unanimidad que el cargo sea tomado por Yeraldine Bonilla, quien es la primera mujer en ser la titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa.

Rubén Rocha no tiene fuero, confirma Congreso de Sinaloa

Por otra parte, Rodolfo Valenzuela confirmó que Rubén Rocha Moya no cuenta con fuero desde el momento en el que se aprobó su licencia temporal.

“Él al separarse del cargo pierde el fuero eh constitucional” Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

Además, resaltó que se trata de una medida que tomó el gobernador con licencia para facilitar las investigaciones de los gobiernos de Estados Unidos y México respecto a las acusaciones sobre su presunta relación con el narcotráfico.

Sin embargo, se dijo seguro de que, tras las investigaciones extensas que se realizarán, Rubén Rocha Moya quedará exento de responsabilidades.