Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados, señala a Francisco Javier García Cabeza de Vaca como prófugo y acusa al Partido Acción Nacional (PAN) de protegerlo.

Lo anterior ocurre en medio de una entrevista de Sergio Gutiérrez Luna con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en Heraldo Radio, en el marco de la designación del PAN a García Cabeza de Vaca como representante en América del Norte.

Además de las denuncias que enfrenta García Cabeza de Vaca ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos:

Huachicol fiscal

Delincuencia organizada

Extorsión

Sergio Gutiérrez Luna recuerda 100 mil firmas de tamaulipecos para denunciar a Cabeza de Vaca ante la FGR

Sergio Gutiérrez Luna señala a Cabeza de Vaca como prófugo después de su nombramiento como representante en América del Norte del PAN.

Además, resaltó que acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adicionalmente de la FGR, porque reunieron 100 mil firmas para denunciarlo.

Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia y tiene ficha roja de la Interpol.

Aun así, el PAN sigue intentando protegerlo: primero con una diputación y ahora con la nueva designación como su representante en América del Norte.

Lo acusó de siempre buscar la protección e impunidad de la anterior Corte, y recordó que hay una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dice que es prófugo de la justicia.

Cabe recordar que el Tribunal Electoral determinó su inelegibilidad para una diputación plurinominal del PAN, además de enfrentar dos órdenes de aprehensión y una ficha roja de Interpol.

Asimismo, recordó los funcionarios que formaban parte de la administración de García Cabeza de Vaca también son prófugos de la justicia.

E incluso algunos que han sido vinculados a proceso por un fraude de 350 millones en salud en su estado.

“Siempre ha buscado (García Cabeza de Vaca) y ha tenido la impunidad con base en la protección que le daba la anterior Corte (...) hay una sentencia del Tribunal Electoral que dice que es prófugo de la justicia” Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Cámara de Diputados

Resaltó que en el gobierno de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas hubieron diversos delitos vinculados con la delincuencia organizada, por lo que lo acusó de estar prófugo de la justicia.