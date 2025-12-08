El Partido Acción Nacional (PAN) anunció el lunes 8 de diciembre de 2025 que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, será el representante del partido ante Norteamérica.

La decisión fue tomada a pesar de que Cabeza de Vaca enfrenta denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tres delitos que habría cometido durante su administración en Tamaulipas.

Huachicol fiscal Delincuencia organizada Extorsión

Quienes promovieron esta denuncia son el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Humberto Prieto Herrera, presidente del Congreso de Tamaulipas.

Cabeza de Vaca es representante en Norteamérica por “relanzamiento del PAN”

Jorge Romero destacó que el nombramiento de Cabeza de Vaca como representante en Norteamérica es el primer paso de una serie de designaciones internacionales en el proceso de relanzamiento del PAN.

El presidente del PAN también subrayó que su nombramiento trata de reconocer a un amigo y un hermano panista, calificando a García Cabeza de Vaca como un “gobernador valiente que defendió la libertad federalista”.

Las funciones de García Cabeza de Vaca como representante panista abarcan tanto a Estados Unidos como a Canadá, aunque el PAN hará próximos nombramientos para:

Sudamérica

Centroamérica

Europa

Asia

Sobre su nombramiento, García Cabeza de Vaca expresó su agradecimiento por la designación y dijo que buscará posicionar al PAN entre las comunidades mexicanas en Norteamérica.