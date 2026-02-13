Un juez negó amparo contra la orden de aprehensión del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por lo cual podría ser detenido por delincuencia organizada.

Francisco García Cabeza de Vaca se encuentra actualmente prófugo de la justicia por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, aunque acusa persecución.

Francisco García Cabeza de Vaca: juez niega amparo por delincuencia organizada

El juez federal Carlos Alberto Escobedo Yáñez, séptimo de Distrito de Tamaulipas, rechazó el amparo presentado contra la orden de aprehensión de Francisco Garcia Cabeza de Vaca, así como de cuatro familiares:

Mariana Gómez Leal, su esposa

María Lourdes Cabeza de Vaca, su mamá

José Manuel Garcia Cabeza de Vaca, su hermano

Evelyn Aimee Rodriguez, su cuñada

Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Cuartoscuro / Fotógrafo Especial)

En el recurso se incluye al otro hermano del exgobernador, Ismael García Cabeza de Vaca, aunque el trámite se canceló porque no existe una orden de aprehensión en su contra.

Acorde con la decisión del juez federal, la orden de aprehensión contra Francisco Garcia Cabeza de Vaca está sustentada y cumple con los requisitos de ley.

El amparo fue presentado contra la Fiscalía General de la República (FGR), organismo contra el cual ya había obtenido él y sus familiares en 2023, por lo que se inició un proceso contra los jueces.

Abogados de Francisco García Cabeza de Vaca acusan persecución política

En entrevista con Aristegui Noticias, los abogados De Francisco Garcia Cabeza de Vaca, Javier Coello y Javier Coello Suárez, acusaron que el exgobernador enfrenta una persecución política desde 2019.

Esto ha sido mencionado por el propio exgobernador de Tamaulipas, quien apunta que presentó ante la FGR 23 denuncias de huachicol en el estado, y llevó a cabo la entrega de combustible robado.

En 2020 se presentó la primera acusación contra Francisco Garcia Cabeza de Vaca y posteriormente se adicionaron los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, más fraude fiscal.