Un saldo de al menos 5 heridos fue el que se registró la tare del jueves 30 de abril tras un múltiple apuñalamiento ocurrido dentro de una escuela de Washington, Estados Unidos.

Reportes de medios locales refieren que el ataque tuvo lugar en la escuela secundaria Foss High School que se ubica en Tacoma y se registró cerca de las 14:00 horas.

Cabe destacar que la escuela de Washington en la que ocurrió el múltiple apuñalamiento, ya había sido escenario de una agresión similar, debido a que en 2007 se registró un tiroteo.

Apuñalamiento múltiple en escuela de Washington deja varios heridos

La tarde del jueves 30 de abril se registró un múltiple apuñalamiento en la escuela Foss High de Tacoma, Washington, cerca de la 1:38 de la tarde, por el que se generó alarma inmediata.

El ataque ocurrió dentro de la escuela, cuando de acuerdo con lo indicado en reportes, un estudiante sacó un cuchillo en medio de una confrontación con otros alumnos.

Apuñalamiento múltiple en escuela de Washington (Especial)

El hecho provocó la intervención del personal de seguridad y el despliegue de la policía local, debido a que se indica que fueron al menos 5 las personas que resultaron heridas.

Sobre los lesionados, se indica que 4 son estudiantes y el otro es un guardia de seguridad, mientras que agresor fue detenido en el lugar y trasladado a un hospital bajo custodia.

Asimismo, se indica que 4 de los heridos están en condición seria o crítica, mientras que el restante presenta heridas consideradas no graves y permanecen estables tras la atención inicial.

Escuela de Washington ya había sido escenario de un ataque

El apuñalamiento en la escuela de Washington no es la primera agresión de ese tipo, pues en 2007 la Foss High School fue escenario de un tiroteo que se ejecutó dentro del plantel.

En aquel hecho un estudiante disparó contra otro provocando la muerte inmediata de la víctima y generando un operativo de seguridad que impactó a toda la comunidad educativa.

Desde entonces las autoridades reforzaron protocolos de vigilancia y prevención, sin embargo el múltiple apuñalamiento registrado este 30 de abril evidenció fallas en los dispositivos de seguridad.