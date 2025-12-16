Durante la conferencia matutina del 16 de diciembre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca del nombramiento de Francisco García Cabeza de Vaca por parte del PAN.

“Sin comentarios, la verdad, que ellos expliquen lo que tengan que explicar” Claudia Sheinbaum

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum ante el nombramiento de Cabeza de Vaca?

Claudia Sheinbaum fue cuestionada durante la conferencia matutina del 16 de diciembre de 2025 sobre el reciente nombramiento del PAN a Francisco García Cabeza de Vaca.

Cabe recordar que el PAN nombró al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca como representante en América del Norte pese a que hay denuncias en su contra.

Recientemente, García Cabeza de Vaca agradeció a Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, por la oportunidad y la confianza.