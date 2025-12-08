El exgobernador de Tamaulipas emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) una vez que ahora es encabezada por Ernestina Godoy.

Los delitos por los que fue denunciado son 3:

Huachicol fiscal Delincuencia organizada Extorsión

Los promoventes de esta denunciada son el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Humberto Prieto Herrera, presidente del Congreso de Tamaulipas.

García Cabeza de Vaca enfrenta nueva denuncia ante la FGR (Cortesía )

Morenistas piden a Ernestina Godoy pedir extradición de Garcia Cabeza de Vaca: “los huachicoleros son ellos”

La denuncia de los morenistas contra el exgobernador del PAN se hizo ante la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de que la nueva titular, Ernestina Godoy, inicie una nueva investigación en contra del exgobernador, principalmente por huachicol fiscal.

“Venimos a que la Fiscalía habrá las investigaciones correspondientes… los huachicoleros son ellos, ellos iniciaron este negocio, el exgobernador junto con sus funcionarios públicos…” Humberto Prieto Herrera. Presidente del Congreso de Tamaulipas

Lo que buscan es que la FGR ahora busque la extradición de García Cabeza de Vaca dado que el exgobernador vive entre Houston y McAllen, Texas, en Estados Unidos.

Humberto Prieto Herrera señaló que el hermano de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ismael García Cabeza de Vaca, reconoció en el pasado quienes el pasado que circulaban ferrotanques de huachicol en el estado de Tamaulipas.

Morenistas van con Lenia Batres para que resuelva amparo de Garcia Cabeza de Vaca con el que busca no ser detenido

Tras la denuncia en la FGR, se espera que los morenistas acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) alrededor de las 14:00 horas para entregar firmas “que apoyan las denuncias contra Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca”.

Las más de 100 mil firmas que reunieron en 15 días tiene el objetivo de que se revisen al menos un amparo tramitado por el exgobernador con el que buscaba no ser detenido y que se encuentra en la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Lupita Gómez, dirigente de Morena en Tamaulipas, dijo que las firmas son muestra de la inconformidad de los ciudadanos, quienes quieren que Garcia Cabeza de Vaca ser juzgado y “devuelva lo robado”.