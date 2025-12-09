Francisco Cabeza de Vaca asume cargo y renueva su compromiso con el PAN

Francisco Cabeza de Vaca, quien fuese gobernador de Tamaulipas, asumió el cargo de representante en Norteamérica como parte del “relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN)”.

Asumo con responsabilidad y convicción sta encomienda, pondré todo mi empeño en promover la visión de país que se tiene en Acción Nacional

Su cargo fue confirmado por Jorge Romero, dirigente del PAN, bajo el argumento de que Francisco Cabeza de Vaca es un amigo y un hermano panista a pesar de las denuncias que enfrenta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por:

Huachicol fiscal Delincuencia organizada Extorsión

Francisco Cabeza de Vaca se suma al relanzamiento del PAN como representante en Norteamérica

Con motivo de su nombramiento como representante en Norteamérica, el panista Francisco Cabeza de Vaca agradeció a Jorge Romero por la confianza depositada en él en medio del relanzamiento del PAN.

Señaló que, desde ese cargo, el bloque panista buscará consolidar y conquistar la confianza de la ciudadanía desde Norteamérica, donde se incluyen países como Canadá y Estados Unidos.

En un comunicado del PAN, el dirigente Jorge Romero destacó la relevancia estratégica de esta región para México y la importancia de contar con un perfil con experiencia acreditada como Francisco Cabeza de Vaca.

“Es un nombramiento muy importante respecto a una zona geográfica vital para nuestro país”.

Al asumir la responsabilidad, García Cabeza de Vaca afirmó: “La visión de Acción Nacional es fortalecer los lazos de amistad, de hermandad y la alianza comercial con nuestros vecinos del norte. Lo tomo con mucho orgullo y convicción”.