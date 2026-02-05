La periodista Martha Olivia López llevó sus denuncias contra el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Sus denuncias contra García Cabeza de Vaca incluyen crímenes de lesa humanidad como:

Asesinatos

Desapariciones forzadas

Tortura y persecución contra civiles

Uso de policías para beneficio propio

Martha Olivia López ha documentado estos abusos por varios años, enfrentando amenazas y presiones legales, por lo cual ha solicitado que se le brinde protección durante este proceso contra García Cabeza de Vaca.

Martha Olivia López (Especial)

García Cabeza de Vaca participa en eventos en Estados Unidos sobre narcoterrorismo

A pesar de que García Cabeza de Vaca enfrenta órdenes de aprehensión en México por delitos como lavado de dinero, el panista ha asistido al Combating Narco-Terrorism Summit en Estados Unidos, donde actualmente reside.

En estas reuniones, García Cabeza de Vaca se ha codeado con congresistas republicanos y demócratas para abordar la urgencia de “combatir el narco-terrorismo” tanto en territorio estadounidense como mexicano.

“En el marco del Combating Narco-Terrorism Summit, queda claro que combatir el narco-terrorismo es una prioridad para el gobierno de Estados Unidos [...]también debe serlo para México”. García Cabeza de Vaca

La misma Martha Olivia López ha criticado la participación de García Cabeza de Vaca en estos eventos, pues lo acusa de haber ejercido terrorismo durante su gestión como gobernador de Tamaulipas.

Con su denuncia ante la corte internacional, estos organismos tendrán la facultad de pedir información a las autoridades mexicanas sobre los supuestos crímenes de García Cabeza de Vaca.