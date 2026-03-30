En un operativo marítimo realizado en Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró cerca de 650 kilogramos de cocaína y detuvo a seis personas vinculadas con una organización criminal.

La acción, coordinada con la SSPC y la FGR, incluyó patrullas oceánicas, aeronaves y unidades interceptoras, como parte del Plan Michoacán para reforzar la seguridad en puertos y zonas aledañas.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento en Michoacán evitó que más de 1.3 millones de dosis llegaran a las calles, debilitando redes del crimen organizado.

Gabinete de Seguridad detalla operativo en costas de Michoacán

la Secretaría de Marina (Semar) aseguró cerca de 650 kilogramos de cocaína que eran transportados en una embarcación en la que viajaba una organización criminal.

Elementos de la Semar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de la República, detuvieron a seis personas.

En la operación se aseguraron:

14 bultos de cocaína

350 litros de combustible

Este operativo forman parte del refuerzo de seguridad, incluido en el Plan Michoacán, el cual tiene como principal objetivo combatir redes criminales que operan en los puertos de Lázaro Cárdenas y zonas aledañas.

De acuerdo con la SSPC, este aseguramiento evitó que más de 1.3 millones de dosis lleguen a las calles.

Cabe mencionar que durante la administración actual, la Semar ha asegurado más de 62 toneladas de cocaína en altamar durante operativos estratégicos mediante los cuales se ha debilitado al crimen organizado.

Operativo en Michoacán (@GabSeguridadMX / X)

Así ocurrió el operativo en el que aseguraron 650 kg de cocaína en Michoacán

El operativo tuvo lugar a más de 100 kilómetros al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Elementos de varias instituciones de seguridad, llevaron a cabo labores de vigilancia marítima, en la que participaron:

Una patrulla oceánica

Aeronaves

Unidades interceptoras.

Así como se habla de la participación del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de Estados Unidos (JIATF SOUTH).

Como resultado se detectó una sospechosa embarcación menor con tres motores fuera de borda. Durante una revisión fueron encontrados 14 bultos de una sustancia con características similares a la cocaína.

Seis masculinos fueron detenidos y puesto a disposición de autoridades que iniciarán una investigación para determinar su situación jurídica.