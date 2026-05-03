A través de canales oficiales como el Gabinete de Seguridad de México, se informó que la Secretaría de Mariana (SEMAR), aseguró más de dos toneladas de cocaína en el Golfo de Tehuantepec mediante operaciones de Guardia Costera.

El decomiso incluye paquetes envueltos y conectados por cuerdas recuperados del mar gracias al operativo marítimo de la SEMAR.

“Elementos de la SEMAR de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec. ” Gabinete de Seguridad de México

SEMAR decomisa más de 2 toneladas de cocaína (@GabSeguridadMX / X)

Fuerte impacto al narcotráfico se suma al sexenio de Sheinbaum

Elementos de la Armada de México dieron a conocer que se aseguraron más de dos toneladas de cocaína en aguas del Golfo de Tehuantepec, ubicado entre los estados de Oaxaca y Veracruz.

Este decomiso de paquetes de cocaína suma un fuerte golpe al narcotráfico, pues se estima que tuvo una afectación estimada en más de 4 millones de pesos.

Este decomiso se suma a los resultados de la Secretaría de Marina, que en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado más de 65 toneladas de cocaína en eventos marítimos.

“Este aseguramiento representa una afectación económica estimada en más de 4 millones de pesos y evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles. En la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 65 toneladas de cocaína en eventos marítimos.” Gabinete de Seguridad de México

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran los paquetes envueltos de cocaína listos para ser incautados, con personal naval resguardando la evidencia en tierra.

En el comunicado de la SEMAR se reveló que la dependencia continúa reforzando la vigilancia en zonas estratégicas del Pacífico mexicano para combatir el tráfico internacional de drogas.