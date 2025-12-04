En el marco de la celebración por los 7 años de la 4T, Claudia Sheinbaum asegura que “gobierno y pueblo somos lo mismo”.

Claudia Sheinbaum aseguró que este último mes han vivido una “andanada de campañas, calumnias en contra de lo que representamos. Han inventado una cantidad de cosas tremendas”.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum resaltó que el Gobierno y el pueblo son lo mismo, pues ambos desean las mismas cosas.

“Y todo porque somos un movimiento que hoy estamos en el poder y que nunca nos separamos del pueblo, porque Gobierno y pueblo somos lo mismo, queremos el bienestar del pueblo, la soberanía de México, la lucha por la democracia, las libertades verdaderas. Somos el movimiento de la 4T” Claudia Sheinbaum

“Estamos cerrando el 2025 con siete años de transformación. Celebración histórica” Claudia Sheinbaum

“El pueblo de México está más consciente que nunca, por eso quiero invitarlos a defender lo logrado, las conquistas del pueblo, defendamos la democracia, libertades. Este es el México de la 4T” Claudia Sheinbaum

“Nos vemos este 6 de diciembre a celebrar siete años de transformación y a nunca olvidar lo que ha sido nuestra historia, héroes y heroínas que nos dieron patria y hoy junto con ustedes seguimos construyendo patria” Claudia Sheinbaum

En el video, Claudia Sheinbaum destacó que la 4T es pacifica y se encuentran conscientes que la mayor arma que tiene el pueblo es el voto.

“La cuarta transformación es pacifica, el arma más poderosa que tiene el pueblo hoy es el voto popular, es la democracia” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que la 4T es un movimiento enorme y es algo que molesta a los que gozaban antes de privilegios y que hoy saben que no tienen el apoyo popular, por lo que buscan intervención externa.

“Nuestro movimiento es enorme, fuerte, transformación y eso no le gusta a los que gozaban antes de privilegios, aquellos que hoy claman una intervención externa, porque no pueden tener el apoyo popular” Claudia Sheinbaum

En su mensaje, Claudia Sheinbaum señaló que no han podido con Morena porque se encuentran cerca del pueblo.

“No han podido porque somos un Gobierno que está cerca del pueblo, llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que la transformación comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Somos parte de esta transformación que inició con el presidente López Obrador, estamos celebrando siete años de transformación porque él entró al Gobierno el 1 de diciembre del 2018, a nosotros nos tocó el 1 de octubre del 2024” Claudia Sheinbaum