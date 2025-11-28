Alejandro Gertz Manero habría hecho un nombramiento previo a presentar su renuncia ante la Fiscalía General de la República que involucra a Ernestina Godoy, acorde con la revelación de Adán Augusto López.

Hasta el momento, el Senado no ha aprobado la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR, ya que sigue la discusión que fue convocada de última hora.

Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy en la FGR, revela Adán Augusto López

Aunque se borró dicha publicación, Adán Augusto López habría compartido un documento en el que Alejandro Gertz Manero designó a Ernestina Godoy como fiscal especializada de Control Competencial .

“[..] con efectos a partir de esta fecha he tenido a bien nombrarle titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial”.

El documento compartido por Adán Augusto López tiene fecha del día de hoy jueves 27 de noviembre 2025, con base en la Ley de la Fiscalía General de la República.

Y tal como explica Alejandro Gertz Manero se señala que con este nuevo cargo, Ernestina Godoy asume los derechos, obligaciones y facultades que son inherentes.

Hasta el momento, Adán Augusto López no ha explicado la razón de dicho oficio ni si estaría relacionado con el tema de urgencia en el Senado, que es la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero nombró fiscal a Ernestina Godoy antes de su renuncia como titular de la FGR (Captura de pantalla)

Sin embargo, dicho nombramiento se da entre rumores de que tras renuncia de Alejandro Gertz Manero, sería Ernestina Godoy quien se quedaría a cargo de la FGR.

Fiscalía Especializada de Control Competencial: Este sería el nuevo cargo de Ernestina Godoy

De momento, Ernestina Godoy no se ha pronunciado al respecto de su nombramiento en la FGR, así como tampoco si aceptaría la titularidad de la fiscalía especializada que le otorgó Alejandro Gertz Manero.

Acorde con lo explicado, la Fiscalía Especializada de Control Competencial investiga los delitos federales previstos en las leyes especiales que no competan a otra unidad administrativas.

Pero también, Ernestina Godoy supervisaría la actuación de otras unidades, por ejemplo, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por personas Servidoras Públicas y Contra la Administración de Justicia.

Y entre sus derechos y facultades como parte de la FGR podría asumir el título de encargado de despacho ante falta del fiscal, ya sea por remoción, fin de su gestión o renuncia.