El senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno expresó su apoyo a Alejandro Gertz Manero ante el “golpismo de Morena” en medio de controversia por su renuncia.

"Ha sido un servidor público serio, que ha conducido su labor con estricto apego a la legalidad, sin tintes políticos, con imparcialidad, sin protagonismos y defendiendo la autonomía institucional". Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI

Aunque el priísta habría confirmado que se discutirá la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), el orden del día del Senado no presenta el asunto.

Alito Moreno expresa apoyo a Alejandro Gertz Manero ante “golpismo de Morena”

Mediante redes sociales, Alito Moreno se pronunció sobre lo que llamó un “golpe jurídico-político” de parte de Morena en contra de la FGR ante renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Asimismo, Alito Moreno reconoció el trabajo de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, ya que ha sido un titular serio que se ha conducido con estricto apego a la legalidad sin tintes políticos e imparcialidad.

Agregó que Alejandro Gertz Manero se ha mantenido en su papel de hacer mantener la ley y no someterse a presuntos caprichos de Morena, por lo que lamenta el “movimiento golpista” que emprendieron.

Y la cual Alito Moreno sentenció, es una decisión que afectará a nivel internacional, ya que Estados Unidos reconoció el trabajo del que hasta hoy era el titular de la FGR.