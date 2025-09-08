Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, acusó de la existencia de una guerra sucia al defender a Gerardo Fernández Noroña por su casa en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos.

En su opinión, las críticas contra Gerardo Fernández Noroña son producto de una guerra política y mediática, que responden principalmente a hecho de que se trata de un integrante de la Cuarta Transformación.

La Gobernadora de Morelos argumentó que actualmente entre 400 y 500 políticos e intelectuales viven en Tepoztlán, por lo que las críticas a Noroña son, sin duda, un tema mediático.

Comuneros de Tezpoztlán buscan que Gerardo Fernández Noroña restituya tierras de su mansión (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Noroña es víctima de guerra sucia y mediática, dice gobernadora de Morelos

Durante su conferencia de prensa, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, señaló que en Tepoztlán viven integrantes de todos los partidos que ahora critican a Noroña por su casa de 12 millones de pesos.

La mandataria también precisó que Noroña está en su derecho de vivir en Tepoztlán, toda vez que el senador cumple con la ley y adquirió su propiedad con recursos propios.

“Yo no me compraría una casa así, porque no tendría por mucho tampoco que quisiera, pero cada quien sabe, y si es algo legal pues él está en su derecho” Gobernadora de Morelos

La gobernadora de Morelos también defendió el hecho de que Noroña ha sido transparente en cuanto su propiedad, contrario a otros políticos que viven en Tepoztlán sin rendir cuentas.

“Entonces ha sido abierto en eso, creo que no ha ocultado nada. Esa es mi opinión o percepción y que si ha habido un tema político contra él , es seguro”, dijo.

Comuneros en Tepoztlán buscarían juicio por casa de Noroña

Rubén Tapia Gama, integrante de los comuneros en Tepoztlán, pidió iniciar un juicio de restitución del predio de Gerardo Fernández Noroña en la zona del Valle de Atongo.

Al explicar las razones, detalló que Noroña incumple con las leyes locales porque Tepoztlán es comunal, así que no puede asegurar que su casa es propiedad privada.

En ese sentido, precisó que Noroña no tiene constancia de posesión o cesión de derechos, pues la documentación requerida debe ser autorizada por la asamblea de Bienes Comunales.

Por el contrario, la gobernadora de Morelos señaló que aún no hay una decisión de los comuneros, ya que además “la casa no está en un área natural protegida, como las que sí están de muchos otros políticos”.