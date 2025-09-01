El presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, le compró una casa de 12 millones de pesos a una ciudadana austriaca que tiene líos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Luego de que Eme Equis exhibió que Fernández Noroña declaró patrimonialmente contar con una casa de 12 millones de pesos, la cual está siendo adquirida mediante un crédito hipotecario en Tepoztlán, Morelos, el mismo medio señaló la situación fiscal de la dueña de dicha propiedad.

Cabe señalar que tras lo publicado en torno a la propiedad, Gerardo Fernández Noroña confirmó esta información señalando que la casa que está comprando es la misma que rentó siendo diputado del Partido del Trabajo (PT), en el sexenio anterior.

El video que exhibe la casa de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña desde el aire (Tomada de video)

Gerardo Fernández Noroña; ciudadana austriaca que le vendió una casa tiene problemas con el SAT

Luego de que Gerardo Fernández Noroña confirmó haber comprado una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, el medio Eme Equis reveló que la dueña de la casa tiene problemas con el SAT.

De acuerdo con dicha información, la ciudadana austriaca que se responde al nombre de Gisela María “N” aparece en 2 listados públicos de personas con problemas con el SAT, las cuales están agrupadas por categorías como “ACLARACIONES”, “REGLA I13” y “VERIFICACIÓN”.

En dichos registros se proporcionan los RFC (claves de identificación fiscal) de empresas y personas físicas mexicanas, así como la razón social y la categoría a la que pertenece cada registro.

Eme Equis consultó documentos públicos en los que Gisela María “N” apareció en listados de los años 2014, 2017 y 2022, los cuales solo dan cuenta de contribuyentes que no además de no haber sido localizados, muestran incumplimiento sistemático de sus obligaciones fiscales. según la Regla I.1.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF).

Además, el mismo medio señaló que materiales de la ciudadana austriaca fueron utilizados en el sexenio de Enrique Peña Nieto como “materiales de sensibilización”.

Gerardo Fernández Noroña; ciudadana austriaca seguiría pagando predial de 3,777 pesos por casa de 1,200 metros cuadrados

Eme Equis señaló que según la boleta del predial que hizo pública Gerardo Fernández Noroña, la ciudadana austriaca Gisela María “N” seguiría pagando el predial de la casa que le vendió por 12 millones de pesos, el cual es de 3,777 pesos por una propiedad de 1,200 metros cuadrados.

Sin embargo, la boleta que hizo pública el presidente del Senado cuenta con su RFC genérico.

Además de la casa, el senador declaró comprar en 2023 un automóvil Volvo con un valor de 650 mil pesos, mientras que en 2021 adquirió una camioneta de la misma marca por 1 millón 500 mil pesos, además de tener un adeudo de 1 millón de pesos con el banco HSBC por un préstamo personal.

En este sentido, el mismo medio señaló Fernández Noroña declaró en 2023 recibir 72 mil 500 pesos mensuales de ingresos adicionales a sus percepciones como legislador por sus columnas en prensa, y 188 mil pesos mensuales por su canal de Youtube; sin embargo, en 2024 y 2025, el senador no declaró contar con ingresos adicionales.