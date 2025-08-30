¿Cuánto debes pagar al mes para comprar una casa de 12 millones de pesos como la del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña? La realidad revela que a muy pocos mexicanos les alcanza.

Y es que tras revelarse que Gerardo Fernández Noroña posee una residencia con valor de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, el senador aseguró que la compró a crédito.

No obstante, existen condicionantes para que un banco otorgue un crédito hipotecario como a Gerardo Fernández Noroña, toda vez que la suma que deberás pagar al mes no está al alcance de la mayoría de la población en México.

Esto debes pagar al mes para comprar una casa de 12 millones de pesos; solo a muy pocos mexicanos les alcanza

Si deseas comprar una casa como la senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, te decimos a continuación cuánto deberás pagar y ganar al mes para poder hacerlo.

Para esta simulación tomaremos como ejemplo el Simulador de la CONDUSEF para crédito hipotecario.

En esta opción simularemos que para el valor de la casa de 12 millones de pesos, se realizó el pago del 30% de enganche, siendo esta la opción que más solicitan los bancos.

Es decir, se dio a cuenta del crédito la suma de 3 millones 600 mil pesos, por lo que el valor restante, 8 millones 400 mil pesos, será el monto total que deberemos pagar a crédito.

Con estas condiciones, según el simulador de la Condusef, la primera opción será un crédito hipotecario con Banorte, el cual ofrece una tasa de interés del 11.08%.

De acuerdo con este ejemplo, los pagos mensuales a realizar serán a un plazo de 20 años, los cuales de manera fija quedarán en 96 mil 700 pesos.

Banorte, según señala la Condusef, para este ejercicio deberás acreditar, como mínimo, ingresos mensuales por al menos 200 mil pesos.

Tomando esto como base, así como información del INEGI, en México el salario ronda en promedio los 10 mil y los 20 mil pesos mensuales, por lo que con estas cifras resulta imposible pensar en comprar una casa de 12 millones de pesos para la mayoría de la población.

Siendo más específicos, el INEGI señala que solo el 0.1% de la población podría acceder a una casa de 12 millones de pesos a crédito.

El video que exhibe la casa de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña desde el aire (Tomada de video)

Casa de 12 millones de pesos de Gerardo Fernández Noroña está en una zona lujosa en Tepoztlán

La casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, Morelos, se encuentra ubicada en el barrio de Achichipico, una de las zonas más lujosas y privilegiadas de Tepoztlán.

Según vecinos que fueron consultados por Reforma, la propiedad de Gerardo Fernández Noroña se encuentra en la zona conocida como “La Casa del Silencio”, misma que está ubicada a un costado del “La Casa del Viento”.

Debido a lo lujoso de la zona, algunos vecinos aseguraron que a finales de los años 90 y principios de la década de los 2000, en esa misma zona en Tepoztlán vivieron personajes como el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, así como el secuestrador Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas”.

Debido a la extensión del predio, Reforma señala que este cuenta con dos casas que el senador de Morena rentaba por una suma cercana a los 40 mil pesos mensuales.