Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, tiene una casa valuada en 17.5 millones de pesos, así lo registró en su declaración patrimonial de 2025.

La senadora del PT afirmó que ha construido su patrimonio a lo largo de los años a través de su trabajo y destacó que siempre ha sido transparente y apegada a sus obligaciones legales.

“Mi patrimonio ha sido construido a lo largo de años de trabajo y actividad profesional legítima. Todo lo que corresponde a mi responsabilidad pública ha sido reportado en los términos que establece la ley”. Geovanna Bañuelos, senadora del PT

Geovanna Bañuelos de la Torre (Geovanna Bañuelos / Facebook)

De acuerdo con la información de su declaración patrimonial, Geovanna Bañuelos posee una casa de 17.5 millones de pesos de 487 metros cuadrados de terreno y 559 de construcción.

Geovanna Bañuelos habría adquirido esta propiedad a crédito, pagando una hipoteca inicial de 9 millones de pesos en septiembre de 2024, aunque su sueldo es mucho menor a este monto.

Su declaración patrimonial señala que Geovanna Bañuelos gana un millón 882 mil 462 pesos al año y, según el documento, no cuenta con otro tipo de ingresos más allá de su labor en el Senado.

Pese a que Geovanna Bañuelos, senadora del PT, declaró su casa millonaria, aún no está claro cómo es que paga el crédito de la propiedad, pues este supera por mucho su sueldo anual.