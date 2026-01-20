La presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce, casi es mordida por un perro policía durante una visita de inspección en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública.

En el video del momento, que se difundió rápidamente, se observa a Geraldine Ponce, de Morena, acercarse al perro policía para acariciarlo, cuando este salta sobre la alcaldesa de Tepic.

Geraldine Ponce va por la reelección en Tepic (Especial)

Durante una visita a la Dirección de Seguridad Pública de Tepic, Nayarit, para supervisar los avances en la rehabilitación, un perro policía casi muerde a la alcaldesa Geraldine Ponce.

De acuerdo con el video en redes sociales, Geraldine Ponce se acerca al perro policía, se agacha, lo acaricia y le dice que se parece a su perro, pues “tienen la misma cara bonita”.

El video muestra que el perro, que pertenece a la unidad canina K9 de Tepic, reaccionó instintivamente cuando Geraldine Ponce realizó un movimiento brusco para levantarse.

Los expertos señalan que los perros policías, cuyas razas suelen ser Pastor Belga o Pastor Alemán, son adiestrados para que estos reaccionen ante movimientos repentinos o contacto visual directo.

Asimismo, estos perros policías pueden intentar morder a las personas que se encuentren en su “zona de trabajo”, por lo que no se recomienda acariciarlos como si fueran animales de hogar.