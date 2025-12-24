A través de redes sociales, los usuarios están criticando a la presidenta municipal de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce por el despilfarro de dinero en las decoraciones navideñas del centro del municipio.

Esto al revelarse que costó 5 millones de pesos y que dejan mucho que desear, pues ya hasta apodaron a los osos polares como “cricosos”.

Así luce la costosa decoración navideña de Geraldine Ponce en Tepic con sus “osos cricosos”

Pese a las promociones para visitar la villa navideña de Tepic, esto solo ha generado críticas hacia Geraldine Ponce, la presidenta municipal, por el despilfarro de dinero de las decoraciones y, especialmente por la mala calidad de las mismas; especialmente porque se reporta que costaron 5 millones de pesos.

Pues tal y como se exhibe en redes sociales, las principales críticas provienen de unas esculturas de osos polares que los usuarios ya han apodado como “osos cricosos”, al tener deformidades y estar desproporcionados, dando una apariencia deplorable.

También han revelado que las decoraciones navideñas de Geraldine Ponce en Tepic, están prendidas 24/7 y muchas colonias del municipio no cuentan con luz o alumbrado público; también los juegos de la feria de la villa navideña no cuentan con las medidas de seguridad apropiadas, lo cual podría provocar un accidente y terminar en una tragedia.

Además de, como ya se mencionó, el precio que se presume costaron los “osos cricosos” y el resto de las decoraciones navideñas de Geraldine Ponce, que de acuerdo a usuarios y algunas fuentes, fue de 5 millones de pesos.