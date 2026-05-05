Giaorgia Meloni, primera ministra de Italia, salió a desmentir las fotos con Inteligencia Artificial (IA) o deepfakes en las que aparece con lencería que dijo han sido usadas por sus detractores.

“Para atacar e inventar falsedades, ahora la gente utiliza cualquier cosa. Sin embargo, la cuestión va más allá de mí. Los deepfakes son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y dañar a cualquiera” Giorgia Meloni. Primera ministra de Italia

Giorgia Meloni compartió el mensaje en redes sociales con una de las fotos falsas que dijo han estado circulando.

Giorgia Meloni alerta que imágenes falsas con IA pueden sucederle a cualquiera

La primera ministra italiana alertó que más allá de tratarse de ella es grave la generación de deepfakes porque le puede pasar a cualquier persona.

Cabe recordar que un deepfake es una foto creada con IA con a manera de montaje para hacer creer que dijo o hizo alguna cosa en especifico, este puede ser no solo en foto sino en video.

La imagen falsa de Giorgia Meloni en lencería

La manipulación de imágenes o deepfakes también pueden ser de tipo sexual en los que personas crean imágenes en contextor eróticos o pornográficos con la cara de alguna persona pública.

En su caso, Giorgia Meloni aparece en lencería, sobre una cama en la que dijo tratan de ponerla en un momento “vergonzoso”.

La primera ministra italiana insistió que en que una herramienta peligrosa porque puede generar imágenes falsas con IA con tal de engañar, manipular y dañar a cualquiera, como fue su caso.

Agregó que ella puede defenderse pero muchos otros no, por ello pidió a la ciudadania verificar antes de compartir.