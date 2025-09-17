María Elena Pérez Jaén-Zermeño deja diputación por el Partido Acción Nacional (PAN) entre polémica en Aguascalientes.

“Malísima noticia para la oposición. No deja de ser casualidad que la aguerrida María Elena Pérez Jaén-Zermeño haya tenido que abandonar la diputación federal que ocupaba por el PAN, en suplencia de Mónica Becerra Moreno. Resulta que Becerra Moreno regresó intempestivamente a su curul legislativa, en medio de graves señalamientos en el uso y destino de los recursos durante su breve gestión como directora general del Sistema DIF de Aguascalientes. La de María Elena Pérez Jaén-Zermeño era en San Lázaro una de las voces más altas en contra de la corrupción de Morena." Rubén Cortés, periodista y escritor en X

Información que circula en redes sociales señala la salida de María Elena Pérez Jaén-Zermeño como diputada suplente del PAN de Aguascalientes en la Cámara de Diputados tras denuncias de presuntos casos de corrupción, lo que generó polémica.

Estas denuncias serían por el mal uso y destino de los recursos del Sistema DIF de Aguascalientes, por parte de Mónica Becerra Moreno, quién fue nombrada como directora general por la gobernadora Tere Jiménez.

Aseguran que Mónica Becerra Moreno habría hecho un desfalco al erario de 1.8 millones de pesos y una gira fantasma durante su gestión al frente del DIF de Aguascalientes.

Mónica Becerra Moreno habría dejado el DIF de Aguascalientes hace unos pocos días, por lo que María Elena Pérez Jaén-Zermeño tuvo que dejar su lugar.

María Elena Pérez Jaén-Zermeño era suplente de Mónica Becerra Moreno como diputada del PAN del Distrito 2 de Aguascalientes en la Cámara de Diputados.

Lamentan salida de María Elena Pérez Jaén-Zermeño de San Lázaro

En redes sociales, lamentaron la salida de María Elena Pérez Jaén-Zermeño de San Lázaro y la señalaron como una de las voces más críticas de Morena y la Cuarta Transformación, incluso apunta a que este cambio dentro de la Cámara de Diputados no fue casualidad.

También señalan a María Elena Pérez Jaén-Zermeño como una de las “voces más calificadas y valientes del PAN en materia de transparencia y buen gobierno”.

Al momento, María Elena Pérez Jaén-Zermeño no ha dado una postura sobre su salida como diputada suplente del PAN, sin embargo ha compartido en redes sociales las posturas que están a su favor.

María Elena Pérez Jaén-Zermeño estaba en la LXVI Legislatura, y se esperaba que su cargo terminara hasta el 31 de agosto de 2027. Ya había sido diputada federal en la LXV Legislatura del año 2022 al año 2024.