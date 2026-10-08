Omar García Harfuch respondió a los comentarios de Manuel Velasco sobre considerarlo “el Pedro Infante de la política” y buscar la Presidencia de la República en las elecciones 2030.

“Siempre se agradece un buen comentario del senador. Sin embargo, lo digo con toda transparencia... servir como secretario de seguridad no permite una agenda paralela” Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad

Aunque el funcionario federal agradeció al senador del Partido Verde, dejó en claro que por ahora no está interesado en contender y que priorizará su trabajo en la Secretaría de Seguridad.

García Harfuch reafirmó su compromiso con la designación de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que tener una aspiración paralela sería una “falta de respeto” a sus compañeros y víctimas de delitos graves.

Omar García Harfuch reitera encargo de Claudia Sheinbaum y niega buscar la presidencia en 2030

Hace dos días, el senador Manuel Velasco había destacado el perfil de Omar García Harfuch, diciendo que su popularidad lo convertía en “el Pedro Infante de la política”.

Además, mencionó que sus resultados en materia de seguridad lo posicionan en el primer lugar de las encuestas, lo que lo convierte en un excelente perfil como candidato a la Presidencia de la República.

“El buen trabajo que ha realizado a lo largo de su vida al frente de la seguridad, lo hace tener una alta popularidad. Podríamos decir que es como el Pedro Infante de la política”. Manuel Velasco, senador del Partido Verde

Cuestionado al respecto en la Cámara de Diputados, el propio Omar García Harfuch descartó contender en las elecciones de 2030, pues, señaló, la tarea encomendada por Claudia Sheinbaum como Secretario de Seguridad es su prioridad.

“La oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como Secretario de Seguridad no permite una agenda paralela y menos cuando tenemos delitos tan delicados como desaparición, extorsión, etc” Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad

Además, explicó que “estar pensando en otras cosas” en este momento sería una falta de respeto no solo para sus compañeros que combaten a la delincuencia, sino también para víctimas de delitos.

Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

Cantan “Amorcito corazón” a Omar García Harfuch

En la misma conferencia, algunos asistentes aludieron a los comentarios de Manuel Velasco y bromearon cantando “Amorcito corazón” al secretario de Seguridad, una de las canciones más famosas de Pedro Infante.

Los dichos del senador ecologista también llegaron a la Mañanera del Pueblo, donde la presidenta Claudia Sheinbaum los consideró como “temas de mucha grilla”.

“Ya, mucha grilla. La verdad. Son parte de sus promociones de los partidos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum también sostuvo que García Harfuch se encuentra concentrado en sus responsabilidades al frente de la seguridad del país y subrayó sus cualidades como funcionario.