El senador Manuel Velasco aclaró que no adelantó la candidatura presidencial para el 2030 del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Manuel Velasco explicó que sus recientes comentarios sobre Omar García Harfuch, a quien comparó con el ícono Pedro Infante por su alta popularidad, respondieron únicamente a una pregunta periodística fundamentada en encuestas públicas.

Asimismo, el legislador enfatizó que la prioridad actual del movimiento político es concentrar los esfuerzos en las elecciones intermedias de 2027.

Manuel Velasco aseguró que únicamente destacó la popularidad de Harfuch y no destapó a nadie

Manuel Velasco Coello, senador y coordinador de la bancada del Partido Verde (PVEM), realizó comentarios sobre Omar García Harfuch que detonaron especulaciones sobre la contienda presidencial de 2030.

Manuel Velasco (Cortesía)

Tras la controversia generada, Manuel Velasco destacó que la labor de García Harfuch al frente de la seguridad federal le ha otorgado una alta aceptación en las encuestas públicas. Debido a ese nivel de reconocimiento popular, lo definió como “el Pedro Infante de la política”.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum considerara tales comentarios como “mucha grilla”, Velasco negó rotundamente haber iniciado una candidatura o “destape”.

Explicó que únicamente respondió a preguntas de reporteros con base en mediciones de medios de comunicación.

Manuel Velasco recalcó que coincide con la presidenta en que las elecciones de 2030 están muy lejanas. Afirmó que primero debe atenderse la “aduana de 2027” y concentrar los esfuerzos en fortalecer el proyecto de gobierno actual.

¿Por qué las declaraciones de Manuel Velasco sobre Omar García Harfuch causaron controversia?

Las declaraciones del senador Manuel Velasco sobre Omar García Harfuch causaron controversia principalmente porque fueron interpretadas como un adelantamiento o destape político de la sucesión presidencial de 2030.

Claudia Sheinbaum calificó los comentarios de Velasco como “mucha grilla” y los atribuyó a promociones partidistas.

Tras esta respuesta, Velasco aclaró que coincidía con la presidenta en que hablar de 2030 es totalmente prematuro, pues primero debe atenderse la “aduana electoral” de 2027 y la consolidación del actual proyecto de gobierno.

El propio secretario Omar García Harfuch frenó los rumores señalando que el cargo al frente de la seguridad federal no permite una “agenda paralela”.

Subrayó que estar pensando en candidaturas electorales mientras se atienden delitos graves -como la extorsión o la desaparición de personas- constituiría una falta de respeto a las víctimas y a sus propios compañeros.