Manuel Velasco llamó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como “el Pedro Infante de la política” por su popularidad y lo destapó como candidato en las elecciones de 2030.

“El buen trabajo que ha realizado a lo largo de su vida al frente de la seguridad lo hace tener una alta popularidad. Podríamos decir que es como el Pedro Infante de la política”. Manuel Velasco, senador del Partido Verde

El senador del Partido Verde incluso destacó que García Harfuch se ha posicionado en el primer lugar de las encuestas y que es un excelente perfil como candidato a la presidencia de la República.

Por su parte, el propio Omar García Harfuch ha descartado aparecer en la boleta electoral de 2030, por lo menos no mientras sea secretario de Seguridad.

Manuel Velasco destapa a Omar García Harfuch como candidato presidencial en el 2030

Manuel Velasco calificó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el “candidato más fuerte de Morena” para las elecciones presidenciales de 2030.

“Hoy en las encuestas que se han publicado está en primer lugar en los diferentes sondeos públicos que se han hecho, por lo que si él decidiera, porque él es de Morena, y si él decidiera participar en el 2030 y mantiene su buen trabajo y la popularidad sin duda alguna sería un proyecto ganador”. Manuel Velasco, senador del Partido Verde

En entrevista con medios, el legislador ecologista también señaló al secretario como “el Pedro Infante de la política”, por su gran popularidad entre los mexicanos.

Además, destacó que su trabajo en el combate al crimen organizado y el narcotráfico lo han hecho ganar reconocimiento, por lo que podría ser el próximo presidente de la República.

“Ha tenido un combate frontal con el crimen organizado, ha desmantelado más de 2 mil 600 laboratorios”. Manuel Velasco, senador del Partido Verde

Aunque Manuel Velasco reconoció que aún es apresurado hablar de la elección presidencial de 2030, insistió en que Omar García Harfuch encabeza todos los sondeos públicos.

Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

Omar García Harfuch se descartó como candidato en las elecciones del 2030

Desde mayo de 2026, Omar García Harfuch se había descartado de la boleta presidencial rumbo a las elecciones de 2030, pues consideró que aspirar a cargos políticos en este momento “sería irresponsable”.

En entrevista con Azucena Uresti, el funcionario federal señaló que encabezar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) es un trabajo que no permite tener otra aspiración.