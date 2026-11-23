Fausto Isidro N, alias el “Chapo Isidro” continúa en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia organizada (FEMDO) de la Ciudad de México (CDMX) la noche de este 22 de noviembre, con fuerte presencia de fuerzas federales.

El Chapo Isidro fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre de 2026 en un operativo en Guasave, Sinaloa.

El gran despliegue militar dejó enfrentamientos, bloqueos y la muerte de cuatro militares y siete presuntos delincuentes.

El Chapo Isidro podría pasar una segunda noche en la FEMDO

El Chapo Isidro podría pasar una segunda noche en la FEMDO antes de ser trasladado a un reclusorio tras su detención.

La noche de este domingo 22 de noviembre las instalaciones de la FEMDO, en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, se encuentran con fuerte presencia militar y de la Guardia Nacional.

¿El Chapo Isidro irá a un reclusorio o en extradición a Estados Unidos?

El Chapo Isidro tiene una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva por narcotráfico.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump reconoció la captura del capo por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Este fin de semana aún se logran ver las huellas de las balas del enfrentamiento en Guasave, Sinaloa, por lo que el municipio no vuelve a la normalidad.