Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México reacciona a la posible candidatura presidencial para 2030 de Omar García Harfuch.

“Mucha grilla, la verdad. Son parte de sus promociones de los partidos políticos, pero Omar está dedicado de tiempo completo a la seguridad. Es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía. Porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México y es un hombre muy cabal, pero el 2030 está muy lejos todavía.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del jueves 8 de octubre la presidenta Sheinbaum aseguró que las declaraciones de Manuel Velasco, senador del Partido Verde Ecologista de México, quién ve a Omar García Harfuch como presidenciable son parte de las promociones de los partidos políticos.

Sheinbaum asegura que Harfuch está muy concentrado en la SSPC

Asimismo la presidenta de México, aseguró que ningún miembro de su Gabinete está pensando en otra cosa, como las elecciones presidenciales 2030.

Señaló que se mantienen muy ocupados en su cargo actual, por lo que Harfuch estaría muy concentrado en su trabajo al frente de la SSPC.

Además señaló que todos los miembros de su Gabinete están más concentrados en su trabajo para sacar adelante al país, así como a la economía que pasa por un momento complejo.

“Ningún compañero que está trabajando en el gobierno en este momento está pensando en otra cosa, ninguna, porque están dedicados a su trabajo y todos son brillantes. Tengo un gabinete de primerísima, hombres y mujeres que trabajan 100% dedicados a su trabajo y a sacar adelante al país. Se ha tocado un momento complejo económicamente, y todos están trabajando muy, muy bien para poder sacar adelante a México” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum reconoce la valentía de Harfuch por trabajar por la seguridad de México

También en sus declaraciones la presidenta de México, reconoció a Omar García Harfuch como un hombre con mucha valentía, porque pese a su atentado en junio de 2020 ha trabajado por la seguridad del país.

Asimismo también lo señaló como un hombre muy capaz, honesto y con mucho profesionalismo.

Cabe recodar que también Manuel Velasco reconoció el trabajo de Harfuch e incluso lo comparó con el actor y cantante del cine de oro mexicano, Pedro Infante, debido a su amplia popularidad por lo que podría proyectarse para 2030.

Sin embargo el propio Velasco señaló que aún es muy pronto para mirar hacia las elecciones presidenciales de 2030, aunque él ya ve a Harfuch como uno de los posibles presidenciables.

Por lo pronto el senador del partido Verde apunta que hay que tener sus objetivos claros para los comicios de 2027.