El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México reportó los resultados de la Operación Frontera Norte correspondientes al 11 de marzo de 2026, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La SSPC detalló, en un comunicado publicado el 12 de marzo, que las acciones incluyeron detenciones, decomisos de drogas y aseguramientos.

Entre los operativos reportados destacan acciones en Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, donde fuerzas federales detuvieron personas y aseguraron metanfetamina, armas de fuego, explosivos improvisados y vehículos.

Operación Frontera Norte: detenciones, droga asegurada y decomisos reportados por el Gabinete de Seguridad

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las acciones forman parte de la Operación Frontera Norte, estrategia federal implementada para reducir delitos vinculados con tráfico de drogas.

En Tijuana, Baja California, autoridades detuvieron a una persona y aseguraron 60 kilos de metanfetamina, además de un vehículo presuntamente utilizado para trasladar sustancias ilícitas.

Guardia Nacional (Gobierno de México)

En Ciudad Juárez, Chihuahua, elementos de seguridad detuvieron a una persona y decomisaron 1.5 kilos de metanfetamina durante acciones realizadas en coordinación con autoridades federales.

En Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a dos personas, una menor de edad, y aseguraron cinco armas de fuego, 14 cargadores y 408 cartuchos.

En otra intervención en el mismo municipio de Culiacán, autoridades localizaron y aseguraron 10 artefactos explosivos improvisados que estaban habilitados para ser lanzados mediante el uso de dron.

Asimismo, en Opodepe, Sonora, elementos de seguridad detuvieron a dos personas y aseguraron siete kilos de cocaína, 25 kilos de goma de opio.

Desde el inicio de la estrategia el 5 de febrero de 2025, autoridades han detenido 12 mil 424 personas, asegurado 8 mil 854 armas, más de 1 millón 511 mil 484 cartuchos, droga, vehículos e inmuebles.