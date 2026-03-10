Durante la conferencia del 10 de marzo de 2026, Omar Garcia Harfuch confirmó el decomiso de dos toneladas de cocaína en las costas de Acapulco, pertenecientes a una facción del Cártel de Sinaloa.

“Este aseguramiento se suma a las 60 toneladas en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum que han sido aseguradas por la Secretaria de Marina. En este caso lo tenemos relacionado con una facción del Cártel de Sinaloa” Omar García Harfuch. SSPC

El operativo se suma a un balance de 346 toneladas de droga incautadas entre 2024 y 2026, además de miles de armas, laboratorios desmantelados y detenciones.

Previo a la mañanera de hoy, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la cooperación bilateral en estos decomisos.

Cabe señalar que la encuesta MetricsMx revela que 68.8%de la población cree que el gobierno logrará debilitar a los grandes grupos del narcotráfico en los próximos años.

Harfuch reporta decomiso de 346 toneladas de drogas en administración Sheinbaum

De acuerdo con el reporte de decomisos de Omar Garcia Harfuch, del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, van incautadas 346.55 toneladas de droga.

Sobre fentanilo, detalló que la Sedena y la Semar han decomisado mil 891 kilogramos y cuatro millones 490 mil 946 pastillas.

También se contabilizan 46 mil 405 detenidos, decomiso de 24 mil 122 armas de fuego y desmantelamiento de dos mil 318 narcolaboratorios y áreas de concentración.

México y Estados Unidos celebran decomiso de cocaína en Acapulco

Claudia Sheinbaum ejemplificó que las 346 toneladas de droga es como si se vieran físicamente 346 coches formados en fila.

Para Ronald Johnson este tipo de incautaciones tienen beneficios en México y Estados Unidos y se pronunció por cooperar y compartir información en inteligencia.

Ronald Johnson reconoce al Gabinete de Seguridad por decomiso en Acapulco (Especial)