Decomiso récord de metanfetamina en Baja California por Operación Frontera Norte

Un decomiso récord de metanfetamina tuvo lugar en Ensenada, Baja California, donde autoridades aseguraron 700 litros de metanfetamina líquida como resultado de la Operación Frontera Norte.

En este decomiso de metanfetamina —considerado el más grande en lo que va del año— también se localizaron 2 mil 500 kilos y 400 litros de sustancias químicas para la elaboración de drogas.

Decomiso de metanfemina en Ensenada dejó pérdidas de 610 millones de pesos a criminales

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP), el decomiso récord de metanfetamina en Baja California dejó perdidas al crimen organizado por 610 millones de pesos.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad destacó las acciones más relevantes del 21, 22 y 23 de marzo de 2026 que formaron parte de la Operación Frontera Norte.

En estos trabajos destacó San Francisco Borja, donde:

Se detuvo a una persona relacionada a los ilícitos

Se aseguraron 5 armas de fuego

1 fusil barrett

40 cargadores

943 cartuchos

1 granada de fragmentación

9 artefactos explosivos improvisados

3 kilos de mariguana

8 chalecos tácticos

34 estrellas ponchallantas

5 vehículos

Los trabajos del gabinete también dejaron detenciones y aseguramientos en Sinaloa y Nuevo León, con lo que el Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso para debilitar a las células del crimen organizado.