Frida Gómez denuncia amenazas graves en su contra y la de su familia, tras proponer validar las “boletas planchadas” para las elecciones 2027; iniciará procesos judiciales.

“Hoy también debo hacer de conocimiento una situación extrema que no puedo ni debo normalizar. En días recientes he recibido amenazas graves y directas contra mi integridad física, que se han extendido incluso a integrantes de mi familia”. Frida Gómez Puga, consejera del INE

La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer las amenazas en su contra durante la sesión ordinaria del Consejo Electoral de este jueves 8 de octubre.

Recalcó que su propuesta se malentendió, además de que hasta este momento se está haciendo algo contra las “boletas planchadas” ya que el problema no es exclusivo de las próximas elecciones.

Frida Gómez denuncia amenazas tras polémica por las “boletas planchadas”

En su participación durante el Consejo Electoral, Frida Gómez dio a conocer que en días recientes, debido a su propuesta por las “boletas planchadas”, ha recibido amenazas.

Frida Gómez denuncia amenazas tras polémica por las “boletas planchadas” (Mario Jasso / Mario Jasso)

Tal como declaró, las amenazas que definió de “graves y directas” se extendieron a integrantes de su familia, lo que señaló como intimidación por su autoridad electoral.

Frida Gómez recalcó que no busca victimizarse, ya que serán las vías legales e institucionales quienes procedan con las amenazas en su contra, pero se cruzó una frontera.

La consejera resaltó que pese a las amenazas no influirán en sus decisiones ante el INE, por lo que seguirá resolviendo los asuntos conforme a la ley y su independencia de criterio.

Añadió que el pensar distinto no debe convertirse en un riesgo, sino que tiene que ser una expresión de la democracia, ya que la crítica y cuestionamiento público es legítimo.

Frida Gómez aclaró situación por su propuesta de validar las “boletas planchadas”

Asimismo, Frida Gómez aclaró que su propuesta de validar las “boletas planchadas” no buscaba beneficiar a algún partido político sino fortalecer las condiciones de equidad en la vigilancia.

Frida Gómez añadió su propuesta no sólo se reducía a la forma en que ingresaba una boleta en las urnas, sino beneficiar a los partidos políticos con menor representación en casillas.

Y cuestionó que antes de las elecciones 2027, se había permitido que persistiera este vacío legal, con conocimiento de los partidos políticos que no actuaron en consecuencia.

También reiteró que el INE no puede vivir pensando si las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los afectará, ya que se trata de un binomio.