Interpol confirmó tres conciertos en México para marzo de 2027, con presentaciones en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, después de anunciar su esperado regreso al país.

Las entradas tendrán una preventa de artista el 24 de septiembre y la venta general comenzará el 25 de septiembre, ambas desde las 10:00 horas.

The Black Angels acompañará a Interpol en las tres fechas, mientras Queens of the Stone Age se sumará exclusivamente al concierto programado en Ciudad de México.

Fechas, sedes y preventa de boletos para Interpol en México

El primer concierto de Interpol en México será el 2 de marzo de 2027 en Arena Guadalajara; posteriormente, la banda tocará el 6 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes de CDMX.

La gira continuará el 9 de marzo en Arena Monterrey, con Superboletos como plataforma encargada de comercializar las entradas para las tres presentaciones anunciadas oficialmente.

Interpol (Interpol)

La preventa de artista comenzará el jueves 24 de septiembre a las 10:00 horas y estará dirigida a integrantes de la comunidad de The Big House.

El código necesario para participar en esta venta será compartido durante la mañana del 24 de septiembre, con los miembros de The Big House.

¿Qué artistas invitados acompañarán a Interpol en México?

The Black Angels será la banda invitada para las tres presentaciones de Interpol, por lo que participará en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

En el concierto de Ciudad de México también participará Queens of the Stone Age, agrupación estadounidense que se incorporará exclusivamente al cartel de esa fecha.

El regreso de Interpol ocurre después de distintas presentaciones en México, incluida su actuación gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México durante abril de 2024.