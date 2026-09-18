Amnistía Internacional exige investigar caso Claudia Tacoronte con perspectiva de género

Amnistía Internacional condenó el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio en Morelos, y exigió a las autoridades que el caso sea investigado con perspectiva de género.

La organización señaló que el feminicidio de Claudia Tacoronte ocurre en un contexto persistente de violencia contra las mujeres en México, por lo que se debe investigar, prevenir y erradicar esta brutalidad.

Amnistía Internacional exige esclarecer caso Claudia Tacoronte y que se investigue con perspectiva de género

Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Morelos realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, y aplicar la perspectiva de género en el caso del feminicidio de Claudia Tacoronte.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México

El organismo internacional destacó la importancia de garantizar los derechos de la familia de Claudia Tacoronte a la verdad, justicia y reparación, y pidió evitar cualquier forma de revictimización.

Claudia Tacoronte se encontraba en Morelos realizando un intercambio académico desde España. La noche del 12 de septiembre fue atacada por un hombre con un arma blanca y murió tras el ataque.

La Fiscalía de Morelos informó que el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años de edad, se investiga como feminicidio y ya se tiene un detenido por su presunta responsabilidad en el crimen.

Amnistía Internacional insistió en que la violencia feminicida no debe normalizarse y pidió que las autoridades estatales actúen conforme a sus obligaciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.

Con su pronunciamiento, Amnistía Internacional colocó nuevamente el caso de Claudia Tacoronte en el centro de la discusión sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de investigaciones con perspectiva de género.