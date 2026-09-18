El robo de un teléfono celular sería el móvil detrás del feminicidio de Claudia Tacoronte, adelantó el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, tras confirmarse la detención de Francisco Javier Meléndez.

“El posible móvil, podemos establecer en este momento, que la persona que privó de la vida a Claudia llevaba a cabo una acción en donde se apodera de su teléfono celular”. Fernando Blumenkron, fiscal general del estado de Morelos

El funcionario indicó que las lesiones que presentaba la joven permiten a la Fiscalía determinar, de forma preliminar, que se trató de un feminicidio por la manera en que sucedieron los hechos.

Con su detención, el fiscal estatal afirmó que, aunque se pedirá que el proceso se lleve conforme a la ley, solicitarán la pena máxima de 70 años por el feminicidio de Claudia Tacoronte.

Detienen a Francisco Javier Meléndez, presunto feminicida de Claudia Tacoronte (@OHarfuch/X)

Francisco Javier “N” fue detenido gracias a apoyo de la ciudadanía

Fernando Blumenkron comentó que la captura del feminicida de Claudia Tacoronte se llevó a cabo el 17 de septiembre, gracias al apoyo de la ciudadanía que colaboró para localizarlo en el centro de Cuautla.

Al respecto, el funcionario indicó que Francisco Javier Meléndez parecía encontrarse en buen estado de salud y sin estar bajo el influjo de sustancias al momento de ser detenido.

Sin embargo, comentó que aun así se someterá a exámenes físicos y psicológicos para determinar, entre otros aspectos, si había consumido alguna sustancia o bebida alcohólica.

También mencionó que la familia de Claudia Tacoronte llegará este viernes desde España a México para solicitar en persona la entrega del cuerpo de la joven de 21 años.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México

Francisco Javier tenía un amplio historial delictivo previo al feminicidio de Claudia Tacoronte

Antes del feminicidio de Claudia Tacoronte, el presunto responsable, Francisco Javier “N”, acumulaba un amplio historial delictivo en Cuautla.

De acuerdo con el funcionario, se conoce que habría ingresado al penal en al menos cinco ocasiones, principalmente por los delitos de:

Robo

Robo a casa habitación

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, descartó que el ahora detenido tenga vínculos con el crimen organizado y respaldó la versión del robo como móvil del feminicidio.