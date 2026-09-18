Marta Núñez Reyes Spíndola, hermana de Patricia Reyes Spíndola, murió el 17 de septiembre; la actriz despidió a su hermana con un conmovedor mensaje en redes sociales.

MMStudio compartió un comunicado para confirmar la muerte de Martha Núñez, quien fue cofundadora y gestora teatral.

Patricia Reyes Spíndola compartió un mensaje de despedida para Marta Núñez, donde recordó que su escuela de actuación se llama MM Studio por las iniciales de la productora y su esposo.

¿De qué murió Marta Núñez? Hermana de Patricia Reyes Spíndola

Patricia Reyes Spíndola compartió un mensaje de despedida para Marta Núñez, a quien llamaba de cariño “sister”.

La familia Reyes Spíndola no reveló la causa de muerte de Marta Núñez, cofundadora de la escuela de formación actoral MM Studio y madre del director de esta institución, Luis Moragues.

“MM Studio lamenta profundamente el fallecimiento de Marta Núñez, fundadora y directora de MM Studio. Con profundo cariño y gratitud despedimos a quien fue parte fundamental de nuestra historia y de la construcción de este espacio dedicado a la formación de actores” Marta Núñez

Muere Marta Núñez, hermana de Patricia Reyes Spíndola (Instagram/@patriciareyesspindola)

Patricia Reyes Spíndola despide a su hermana Marta Núñez

La actriz Patricia Reyes Spíndola compartió un mensaje en Instagram para despedir a Marta Nuñez.

“Marta querida: mi ‘sister’, como solíamos llamarnos entre nosotras. Hoy decidiste partir y volar alto, hasta el Cielo, junto a nuestra ‘mamita querida’ y a Mike, tu amor eterno” Patricia Reyes Spíndola

Patricia Reyes Spíndola lamentó la muerte de su hermana y le agradeció por su apoyo: “Gracias hermana por siempre apoyarme y estar junto a mí”.

La actriz destacó el trabajo de Marta Núñez en su academia de actuación y que el nombre de MM Studio fue inspirado por las iniciales de ella y su esposo Mike.

“Descansa en paz sister y recuerda que aquí estaré siempre para cuidar de tus hijos y de tu legado”, escribió Patricia Reyes Spíndola.

Amigos, seguidores y colegas de Patricia Reyes Spíndola le enviaron sus condolencias por la muerte de Marta Núñez.

Patricia Reyes Spíndola compartió diversas fotos junto a su hermana y amigos del medio artístico.