Claudia Sheinbaum explicó los motivos por los que decidió no mencionar a Ignacio Allende durante la arenga del Grito de Independencia 2026 en el Zócalo de la CDMX

“Casi nadie ha gritado Guadalupe Victoria… igual que Guerrero, es el único que mantiene después del fusilamiento de Morelos la llama de la Independencia. Guadalupe Victoria en Veracruz y Vicente Guerrero en Guerrero”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 17 de septiembre de 2026, la presidenta de México señaló que su intención fue destacar la figura de Guadalupe Victoria, a quien consideró uno de los personajes históricos menos reconocidos en este tipo de ceremonias pese a su papel en la consolidación de la lucha independentista.

Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión no representa un desaire a Allende, sino un esfuerzo por visibilizar otras figuras clave del movimiento insurgente.

“Pocas veces se ha gritado a Guadalupe Victoria, por eso en esa ocasión decidí nombrar a dos iniciadores, después de Hidalgo y Morelos, que son los Sentimientos de la Nación, y luego dos insurgentes que permanecen luchando por la Independencia, por eso ahora decidid sustituir a Allende por Guadalupe Victoria, no porque se tenga algo en contra a este héroe de la Independencia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Por qué Guadalupe Victoria por Ignacio Allende? Sheinbaum da clase de historia por Grito

Al aclarar Claudia Sheinbaum por qué Ignacio Allende no fue mencionado en el Grito, también la presidenta dio clase de historia sobre Guadalupe Victoria

Pues tras apuntar que Guadalupe Victoria mantuvo vivo el fuego de la lucha insurgente, también Sheinbaum lo resaltó como un gran héroe.

Recordando Sheinbaum que en la historia Guadalupe Victoria se mantuvo en aislamiento antes que rendirse, pues su lealtad ideológica iba más allá, por lo que vivió de manera inhumana.

Así como Sheinbaum preciso la frase más célebre de Guadalupe Victoria, la cual pronunció en 1814 durante el asalto a la ciudad de Oaxaca y de su inquebrantable lucha: “¡Va mi espada en prenda, y voy por ella!”