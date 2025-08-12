Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que presentará una apelación a la decisión de la jueza Mariana Vieyra Valdés que derivó en la liberación de Israel Vallarta.

El fiscal recordó que hay al menos seis víctimas de secuestro, por lo que esos delitos no pueden quedar impunes ni se debe dejar en indefensión a las víctimas, a pesar de haber existido una “diligencia ilegal”, en referencia al montaje emprendido por Genaro Garcia Luna, Luis Cárdenas Palomino y Carlos Loret de Mola.

Alejandro Gertz Manero se pronunció sobre el tema durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy 12 de agosto:

“El delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona… hay seis personas que sufrieron secuestro, ese secuestro se llevo a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal abusiva (montaje) y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión… nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en defensa de esas víctimas” Alejandro Gertz Manero. FGR

Información en desarrollo…