Luis Cárdenas Palomino, exmano derecha de Genaro García Luna, fue condenado a cinco años de cárcel por tortura contra el hermano y sobrino de Israel Vallarta.

El juez décimo tercero de Distrito en Materia Penal, Jesús Alberto Chávez Hernández, fue el encargado de la condena contra Luis Cárdenas Palomino, excoordinador de Inteligencia para la prevención del delito en la extinta Policía Federal.

Cabe recordar que en su momento se señaló a Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta y Sergio Cortés Vallarta, su sobrino, de pertenecer a la banda de secuestradores de Los Zodiaco.

Luis Cárdena Palomino, de acuerdo con las investigaciones, también cometió tortura contra Eduardo Estrada Granados y Ricardo Estrada Granados, a quienes también se les señalaba de pertenecer a Los Zodiaco.

El montaje de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez no solo se atribuye a Genaro García Luna sino a Luis Cárdenas Palomino.

¿Cuál es la condena de Luis Cárdena Palomino por tortura en el caso Vallarta?

Como parte de su condena, Luis Cárdenas Palomino, además de haber sido condenado a cinco años de cárcel, también deberá pagar una multa equivalente a 265 días de salario, que equivale a más de 17 mil pesos.

La condena incluye su inhabilitación para que en cinco años y tres meses no peda tomar un cargo público.

Además, está pendiente de que se detenme un monto como reparación del daño.

Israel Vallarta confiaba en que a Luis Cárdenas Palomino le llevara el karma o la justicia divina

Cabe recordar que Israel Vallarta obtuvo su libertad este mes de agosto tras pasar 20 años en la cárcel, sin sentencia.

A su salida, dijo que en el penal del Altiplano que tuvo un encuentro con Luis Cárdenas Palomino pero en lugar de enfrentarlo confía en la justicia karmática o justicia divina.

Dijo que nunca tuvo intenciones de amenazarlo, golpearlo, o matarlo, ni tampoco de hacerle daño a su familia.

Israel Vallarta contó que siempre tuvo la intención de ofrecer declaraciones a medios pero fueron frenadas y así como la presentación de pruebas.

Ejemplo de ello es que solicitó la comparecencia del reportero Pablo Reinah y que reconoce que él nunca se negó, pero las autoridades son las que le “daban “vueltas” al asunto.

¿Dónde está Luis Cárdenas Palomino? Tiene otro proceso pendiente además del caso Vallarta

Israel Vallarta comentó que Luis Cárdena Palomino fue trasladado de penal dos días antes de que él saliera, sin saber a dónde, posteriormente se supo que fue llevado a penal 16 en Morelos.

Además del caso de tortura contra los Vallarta, Luis Cárdenas Palomino tiene otro caso abierto por la operación Rápido y Furioso.

¿Cuándo saldrá de la cárcel Luis Cárdenas Palomino? cumplirá sentencia por tortura en 2026

Se espera que Luis Cárdenas Palomino cumpla su sentencia por el caso de tortura contra los Vallarta en 2026 pues fue encarcelado desde 2021.

No obstante, queda la duda de cuándo saldrá de la cárcel y qué pasará sobre el caso Rápido y Furioso pues en junio de 2025 se le revocó la libertad que le habían otorgado para ese caso en 2024.