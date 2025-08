Luis Cárdenas Palomino, considerado mano derecha de Genaro Garcia Luna, extitular de la Agencia Federal de la Investigación (AFI) cuando se dio el caso Israel Vallarta-Florence Cassez, compartía cárcel con Israel Vallarta en el penal del Altiplano pero ahora supuestamente no se sabe nada de él.

A su salida de la cárcel, una vez que fue absuelto, Israel Vallarta hizo una declaración en la que dijo que Luis Cárdenas Palomino salió del penal del Altiplano el 30 de julio sin saber a dónde lo llevaron.

“Ah por cierto, quiero adelantarles, no sé si lo sepan, Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal, el día miércoles por la mañana salió de este penal, no sabemos dónde está… unos dicen que fue al penal de Santa Martha otros que a Ramos Arizpe… como cualquier persona, nunca lo ofendí, nunca lo amanacé, porque mi justicia no era golpearlo, matarlo, ni hacerle daño a su familia, es una justicia como la que es correcta… atrás de las rejas”

Israel Vallarta