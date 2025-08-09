Los hermanos de Israel Vallarta también padecieron por montaje, sin embargo, uno sigue en la cárcel sin absolución, al igual que uno de sus sobrinos; te decimos quiénes son.

La madrugada del 1 de agosto que Israel Vallarta fue liberado, tras recibir una sentencia absolutoria por el delito de secuestro, como acusó la hoy extinta Agencia Federal de Investigación.

Acorde con lo señalado por la AFI, Israel Vallarta fue líder en conjunto con Florence Cassez de una banda de secuestradores que dirigían en el rancho en el que vivían, razón por la que fueron detenidos.

El caso se volvió mediático por el montaje de la detención de Israel Vallarta y Florence Cassez, en dicho rancho, un día después de su aprehensión, el cual cubrieron Carlos Loret de Mola y Pablo Reinah.

¿Quiénes son los hermanos de Israel Vallarta? Esto se sabe de ellos

El montaje que fue liderado por Genaro García Luna y su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, no sólo involucró a Israel Vallarta, también a varios de sus hermanos directa e indirectamente.

Israel Vallarta tiene un total de 8 hermanos, aunque se desconoce el nombre de todos, y como mencionó a su salida de la cárcel, algunos murieron en esos 20 años que estuvo detenido sin sentencia:

Jorge

René

David

Mario

Guadalupe

Yolanda

Israel

Dos de sus hermanos, René y Mario Vallarta Cisneros fueron detenidos también, en diferentes años, igualmente acusados de formar parte de la banda de secuestradores que encabezaba Israel Vallarta.

En el caso de René, hermano de Israel Vallarta, fue detenido en mayo de 2009 y torturado en el proceso, aunque tampoco se presentaron pruebas en su contra por presuntamente formar parte de “Los Zodiacos”.

Si bien quedó libre, no ocurrió lo mismo en el caso de Mario Vallarta, quien sigue detenido, sin sentencia ni absolución, detenido en abril 2012, por los mismos cargos que sus hermanos.

Asimismo, Israel Vallarta tiene dos hermanas, Guadalupe y Yolanda Vallarta, aunque sólo la primera llegó a dar declaraciones, la último en el intento de retomar el caso del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Israel Vallarta (Especial )

Sobrinos de Israel Vallarta también fueron detenidos y torturados; uno sigue en la cárcel

Sin embargo, Israel Vallarta y sus hermanos, Mario y René, no fueron los únicos detenidos relacionados con la supuesta banda de secuestradores “Los Zodiacos”, también tres de sus sobrinos.

Junto a René Vallarta Cisneros, en mayo de 2009, la AFI aprehendió a Juan Carlos y Alejandro, sobrinos de Israel Vallarta, igualmente torturados pero liberados en marzo de 2016, tras no existir pruebas.

Y Sergio Cortez Vallarta, quien actualmente sigue detenido, tras ser aprehendido en 2012 junto a su tío Mario Vallarta, en lo que Genaro García Luna reportó como un rescate de un presunto secuestrado.

Lo que se sabe del resto de su familia, actualmente está casado con Mary Sainz, pero la madre de Israel Vallarta, Gloria Cisneros, murió en 2011 y su papá, Jorge Vallarta en 2021.

Referente lo ocasionado por la AFI a sus hermanos y familia, así como el montaje en el que participó Carlos Loret de Mola, Israel Vallarta ha declarado que la justicia caerá por su peso.

Sin embargo, en conferencia de prensa este viernes 8 de agosto, Israel Vallarta declaró que buscará liberar a su hermano y sobrino que siguen detenidos por un montaje diferente pero que habría comenzado en 2005.