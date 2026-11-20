La familia de Roger Ángel Pérez denunció irregularidades de las autoridades tras su muerte ocasionada por un bache en la CDMX.

Su papá compartió que, mientras se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo), se acercaron servidores públicos a pedirles no dar más entrevistas y prometer educación para su nieto.

Sin embargo, resaltó que lo que su familia quiere es justicia contra quienes resulten responsables y aseguró que deben responder los funcionarios públicos involucrados.

“En este caso lo que nosotros queremos es justicia y que pague primero quien resulte responsable.” Papá de Roger Ángel Pérez

“Nos decían que ya no diéramos entrevistas”, denuncia familia de Roger Ángel Pérez

La familia de Roger Ángel Pérez compartió que, mientras se encontraban en el Semefo, dos personas se les acercaron para pedirles no dar más entrevistas respecto a la muerte de su hijo provocada por un bache de gran tamaño en la CDMX.

De acuerdo con el papá de Roger, estos hombres se identificaron con trabajadores del gobierno central que iban de parte del secretario de Gobierno, previo a pedirles evitar las entrevistas.

Asimismo, denunció que, a cambio, prometían brindar educación a su nieto, quien resultó lesionado durante el accidente provocado por el bache ubicado sobre Francisco del Paso y Troncoso y Eje 3 Oriente, donde Roger Ángel Pérez perdió la vida al instante.

“Estando en la Semefo, dice mi hijo, se arrimaron dos personas que se decían o se identificaban como del gobierno central, de parte del secretario de gobierno…Nos decían de primera instancia que ya no diéramos entrevistas que prometían que a mi nieto le iban a dar escuela y todo eso” Papá de Roger Ángel Pérez

El papá de Roger Ángel Pérez recordó que su hijo circulaba por dicha vialidad alrededor de las 6 horas, cuando aún estaba oscuro como para ver el bache y señaló que este tenía un diámetro de 2 metros y una profundidad aproximada de entre 50 y 60 centímetros.

“A la hora que circulaba mi hijo, eran las seis de la mañana, estaba oscuro. Nosotros circulamos es en moto, bicicleta y a esa hora no se veía el bache” Papá de Roger Ángel Pérez

Cabe señalar que 24 horas después del fallecimiento, este bache fue reparado por el gobierno de la CDMX.

Por la muerte de Roger Ángel Pérez ya hay una carpeta de investigación abierta contra quienes resulten responsables del homicidio.