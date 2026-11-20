Momentos de tensión se vivieron a bordo de un vuelo de Aeroméxico que cubría la ruta Mérida-CDMX, luego de que una presunta emergencia obligara a la tripulación a modificar el trayecto y regresar al aeropuerto de origen.

Pasajeros reportaron humo en la cabina, movimientos inusuales de la aeronave y escenas de nerviosismo durante el incidente.

Pese a la situación, el aterrizaje del vuelo AM839 se realizó sin contratiempos y no se registraron personas lesionadas.

Hasta el momento, Aeroméxico no ha emitido una postura oficial sobre las causas del percance en el vuelo AM839.

Vuelo de Aeroméxico modificó su ruta y retornó a Mérida tras emergencia

Un vuelo de Aeroméxico de Mérida con destino a CDMX fue desviado por una emergencia, tras humo en la cabina y una explosión.

Según reportes locales, se trataba del vuelo AM839 de Aeroméxico con fecha del 19 de noviembre en un boeing 737 MAX 9 con registro N959AM de Mérida a CDMX, el cual despegó alrededor de las 7:00 pm.

Ante la emergencia y supuestamente detectar una falla general en el sistema del vuelo de Aeroméxico, el piloto se desvió del camino que pasaba sobre el Golfo de México, para regresar a Mérida, donde su aterrizaje fue con éxito.

Vuelo de Aeroméxico con destino a CDMX estuvo más de 30 minutos sin control

En reportes locales, pasajeros del vuelo de Aeroméxico con destino a CDMX contaron que aparentemente la aeronave estuvo por más de 30 minutos sin control.

Así como además del humo en la cabina y una explosión, también reportaron movimientos bruscos, mayores a las turbulencias en los vuelos, por lo que varios pasajeros presentaron crisis de ansiedad y vómitos.

Sin embargo, ante la situación se contó que la tripulación del vuelo de Aeroméxico mantuvo la calma y profesionalismo, y ante su regreso en los más de 100 pasajeros no se tuvieron lesionados o con emergencias graves.