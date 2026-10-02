Miguel Ángel Solano Ruíz, alias Capitán Sol, ingresó al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras ser detenido por su presunta relación con el huachicol fiscal este viernes 2 de octubre de 2026.

El exintegrante de las Fuerzas Armadas fue detenido en Zapopan, Jalisco, y posteriormente trasladado a una base aeronaval de la Ciudad de México para continuar su traslado hacia el penal de máxima seguridad por la autopista México-Toluca.

Miguel Ángel contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, relacionada con el tráfico ilícito de hidrocarburos. Además, autoridades lo señalan como el último integrante que permanecía en libertad de la estructura criminal conocida como ‘Los Primos’.

El convoy que traslada a Miguel Ángel ‘N’, alias ‘Capitán Sol’, llega al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.



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Capitán Sol estaría vinculado con los hermanos Farías Laguna

De acuerdo con información preliminar de autoridades, Miguel Ángel Solano Ruíz, alias Capitán Sol, quien es un exintegrante de la Marina, estaría vinculado con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna por su presunta participación en actividades relacionadas con el huachicol fiscal.

Asimismo, autoridades señalan que el Capitán Sol habría estado involucrado en el desembarque de 31 buques en las aduanas de Altamira y Tampico, operaciones en las que presuntamente se realizó el ingreso ilegal de combustible.

Las labores de inteligencia para localizarlo se extendieron durante cerca de 300 días e incluyeron rastreos internacionales, de acuerdo con la información preliminar.

Con su ingreso al Altiplano, Miguel Ángel quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

¿Cuándo será la audiencia inicial del Capitán Sol?

Hasta el momento, no se ha informado cuándo será la audiencia inicial de Miguel Ángel Solano Ruíz, alias Capitán Sol.

Una vez que el detenido quede a disposición de la autoridad judicial, se determinarán la fecha y el lugar para la audiencia inicial, en la que se definirán los siguientes pasos del proceso penal.

El Capitán Sol enfrenta una investigación relacionada con delincuencia organizada y tráfico ilícito de hidrocarburos, delitos vinculados con el llamado huachicol fiscal.