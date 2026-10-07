“¿A favor del huachicol fiscal?”: Claudia Rivera Vivanco comete desliz en San Lázaro

Claudia Rivera Vivanco protagonizó un desliz en la Tribuna de la Cámara de Diputados, en la cual preguntó a sus compañeros: “¿A favor del huachicol fiscal?“.

“Compañeras y compañeros, les pregunto: ¿A favor del combate a la corrupción? ¿A favor del combate a la evasión? ¿A favor del huachicol fiscal?“ Claudia Rivera Vivanco, diputada de Morena

La diputada de Morena ya respondió al respecto sobre su desliz, a sabiendas de que se convirtió en tendencia, por lo que declaró a sus adversarios que disfrutaran del blooper.

Sin embargo, Claudia Rivera Vivanco también aclaró que fue un error que puede cometer cualquiera al ganarle la emoción, pero en la práctica están en contra del huachicol fiscal.

“¿A favor del huachicol fiscal?" Claudia Rivera Vivanco lanza grito desde la Tribuna de San Lázaro

Durante su participación en la discusión sobre la Ley Aduanera del martes 6 de octubre, Claudia Rivera Vivanco protagonizó un desliz mientras estaba en Tribuna con integrantes de Morena.

Claudia Rivera Vivanco aseguró en San Lázaro, al final de su ponencia que debe haber piso parejo en las aduanas, por lo que instó a sus compañeros a votar a favor de la reforma.

En ese momento, la diputada cuestionó si estaban a favor de combatir tanto la corrupción como la evasión, sin embargo, concluyó con: ¿A favor del huachicol fiscal?

La frase provocó algunos gritos de “sí” y risas en la Cámara de Diputados, incluso entre los legisladores presentes en Tribuna, aunque posteriormente, Claudia Rivera Vivanco se corrigió

Repitió en ese momento si están a favor de combatir tanto el huachicol fiscal, la corrupción y la evasión, por lo que pidió unanimidad en la Cámara de Diputados con la Ley Aduanera.

En el resto de su discurso, Claudia Rivera Vivanco destacó que la iniciativa busca terminar con el saqueo fiscal y prácticas desleales, como lo sería el huachicol fiscal.

Claudia Rivera Vivanco aclara frase en San Lázaro: “Fue la emoción del momento”

Tras su mensaje viral en San Lázaro, Claudia Rivera Vivanco se viralizó, como reconoció la diputada en un video que compartió en sus redes sociales, en el que aclaró la polémica.

Aclaró que le ganó la emoción al calor del debate en la Tribuna y si bien cometió un error en lo técnico, no a nivel ético y siempre votará en contra del huachicol fiscal y de la evasión.

Por lo que señaló que a todos aquellos que estén haciendo fiesta con su blooper, sigan disfrutando, porque Claudia Rivera Vivanco reconoció que fue un lapsus.