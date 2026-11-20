La crisis generada por los hipopótamos introducidos en Colombia durante la época de Pablo Escobar entró en una nueva fase tras la puesta en marcha de medidas de control poblacional consideradas excepcionales por las autoridades ambientales.

Después de décadas de reproducción sin control y de la expansión de los hipopótamos de Pablo Escobar en distintas regiones de Colombia, el gobierno decidió aplicar acciones contempladas en su plan de manejo para reducir los riesgos a la población y al ecosistema.

La decisión del 19 de noviembre de 2026 ha reabierto el debate sobre cómo enfrentar el impacto de las especies invasoras y sus consecuencias ambientales.

Inicia eutanasia en 10 hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia

Cuarenta años atrás, el narcotraficante Pablo Escobar decidió introducir hipopótamos por deseo propio a sus zoológicos personales. Sin embargo, este hecho llevó a que la especie se convirtiera en invasora debido a la reproducción descontrolada que tuvieron.

Ahora, el gobierno de Colombia ha decidido realizar la eutanasia en 10 hipopótamos de Pablo Escobar, debido a que representan un peligro para la sociedad.

Con arranque el 19 de noviembre tras la aprobación del Plan de Manejo de Hipopótamos por el Ministerio de Ambiente, Colombia dedicará a esta primera fase 5 meses para aplicar la eutanasia.

Sumado a ello, el gobierno también deberá impartir educación ambiental y hará el traslado de algunos ejemplares.

Pese a que había negación a practicar la eutanasia, el gobierno aprobó dicho Plan que contempla que si no se puede confinar a los hipopótamos deberá haber “acciones letales”.

Por su parte, Javier Valencia, director de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) subrayó que estos hipopótamos “están poniendo en riesgo a la población”, por lo que la eutanasia es una decisión tomada.