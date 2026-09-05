La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que atraerá la investigación que se lleva a cabo en torno a la muerte de Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena.

Fue por medio de una publicación que compartió en sus redes sociales que la FGR explicó debido a calidad de legislador federal de Zenyazen Escobar, el caso debe ser investigado por ella.

Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz recopiló los primeros datos para iniciar la indagatoria, sin embargo, deberá turnar la carpeta de investigación que haya abierto.

Muerte de Zenyazen Escobar será investigada por la FGR

La mañana del viernes 4 de septiembre de 2026, elementos de la Policía Estatal de Veracruz localizaron en inmediaciones de la localidad de La Gloria, el cuerpo sin vida del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar.

Los restos del legislador fueron encontrados al interior de su propio vehículo del que se reportó, estaba estacionados sobre el acotamiento de la autopista Xalapa-Veracruz, luego de que automovilistas denunciaron los hechos.

FGR atraerá investigación sobre la muerte de Zenyazen Escobar (@FGRMexico/X)

Como parte de lo ocurrido, autoridades estatales informaron sobre el inicio de las indagatorias alrededor del hallazgo, sin embargo, la FGR dio a conocer que atraerá la investigación sobre la muerte de Zenyazen Escobar.

En la breve publicación, la fiscalía federal explicó que asumirá los trabajos de investigación en torno a los hechos, debido a que Zenyazen Escobar se desempañaba como diputado federal.

Se debe resaltar que en la misma publicación que compartió, la FGR expresó sus condolencias y lamentó la muerte del diputado de la fracción parlamentaria de Morena.

FGE había iniciado investigación por muerte de Zenyazen Escobar

Una vez que se confirmó la muerte de Zenyazen Escobar, la FGE de Veracruz abrió la carpeta de investigación y puso en marcha los protocolos ministeriales que corresponden por los hechos.

Especialistas en peritaje y agentes locales acudieron para recolectar las evidencias iniciales, integrando así los elementos fundamentales dentro del expediente sobre la Muerte del legislador.

Matan a Zenyazen Escobar, diputado federal de Morena (Zenyazen Escobar García / Facebook)

No obstante, ante la intervención de la FGR, la fiscalía veracruzana debe declararse incompetente y transferir todos los avances sobre la muerte de Zenyazen Escobar a las autoridades del fuero federal.

A partir de la entrega formal de las actuaciones, el Ministerio Público de la Federación quedará a cargo del caso siendo el único responsable de continuar con las indagatorias del caso.