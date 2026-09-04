Alfonso Ramirez Cuéllar exigió una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de Zenyazen Escobar García, diputado federal y exsecretario de Educación de Veracruz.

“Las investigaciones deben ir a fondo para esclarecer qué es lo que ocurrió” Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados,

Tras conocer la muerte de Zenzayen Escobar, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados pidió a las autoridades agotar todas las líneas de investigación y determinar con precisión qué ocurrió con su compañero de bancada.

Además, Alfonso Ramírez Cuéllar expresó sus condolencias a familiares y amigos de Zenyazen Escobar, a quien describió como un diputado comprometido, combativo y entregado al trabajo legislativo.

Exige Alfonso Ramirez Cuéllar investigar a fondo muerte de Zenyazen Escobar

La mañana del viernes 4 de septiembre de 2026, autoridades del estado de Veracruz informaron que fue localizado en inmediaciones de la localidad La Gloria, el cuerpo sin vida del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que dio inicio a las diligencias correspondientes con el fin de integrar la carpeta de investigación que corresponde busca de esclarecer los hechos.

Bajo ese contexto, Alfonso Ramírez Cuéllar, compañero de bancada de Zenyazen Escobar en la Cámara de Diputados, hizo un llamado para que las investigaciones que se realizan vayan a fondo.

“Nos duele muchísimo, es una gran sorpresa. Las investigaciones deben ir a fondo para esclarecer qué es lo que ocurrió, por qué se dio ese hecho” Alfonso Ramírez Cuéllar

Tras sentenciar que el caso es motivo de estupor al interior de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar destacó que las indagatorias deben ser exhaustivas para poder determinar con precisión qué fue lo que pasó.

De la misma forma, el también vicecoordinador de la bancada morenita, sentencio que la condena es absoluta tanto por este caso, como por todos los asesinatos que se perpetren.

Alfonso Ramírez Cuéllar (Alfonso Ramírez Cuéllar vía X)

Alfonso Ramirez Cuéllar recuerda entrega de Zenyazen Escobar

Al hacer un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo la muerte de su compañero diputado Zenyazen Escobar, Alfonso Ramírez Cuéllar envió sus condolencias a la familia del legislador de Veracruz.

Sobre ello, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, refirió que de forma personal tiene un “profundo sentimiento de solidaridad” para los familiares de su compañero de bancada.

“(Fue) un compañero muy combativo, muy entregado, representante de los legisladores, las legisladoras del estado de Veracruz” Alfonso Ramírez Cuéllar

Lo anterior debido a que aseveró que Zenyazen Escobar se distinguió por ser un diputado federal combativo y entregado que representó de buena manera a los legisladores de su natal Veracruz.