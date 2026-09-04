Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena y Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, difundieron mensajes en redes sociales con los que lamentaron la muerte del diputado federal, Zenyazen Escobar.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Zenyazen Escobar García” Morena

En ambas publicaciones se extendieron las condolencias con los familiares del legislador federal, además de que lo reconocieron por la trayectoria que llevó a cabo en el ámbito del servicio público.

Además, el CEN de Morena hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo las investigaciones que permitan esclarecer la muerte de Zenyazen Escobar.

Ariadna Montiel y Morena lamentan muerte de Zenyazen Escobar

La mañana del 4 de septiembre de 2026, fue localizado sin vida el diputado federal Zenyazen Escobar García, a un costado de la carretera con dirección al puerto de Veracruz, dentro del municipio de Puente Nacional.

Los reportes indican que el cuerpo sin vida del legislador integrante de la fracción parlamentaria de Morena, fue encontrado dentro de su propio vehículo que estaba estacionado en el acotamiento de la vía.

Tras confirmarse la muerte de Zenyazen Escobar, diversas figuras públicas e instituciones han expresado su pesar por la pérdida, como el caso de Ariadna Montiel y el CEN de Morena.

“Lamentamos el fallecimiento del diputado Zenyazen Roberto Escobar García, compañero comprometido con la educación y la Transformación de Veracruz” Ariadna Montiel

En su publicación, la dirigente nacional del partido lamentó la muerte del diputado federal, a quien reconoció por ser un “compañero comprometido con la educación y la Transformación” en el estado de Veracruz.

Por su parte, tras sumarse a las condolencias, el comité de Morena resaltó que Zenyazen Escobar tuvo una “destacada trayectoria en el servicio público”, en especial en el sector educativo como líder magisterial y secretario de educación.

Ariadna Montiel lamenta muerte de Zenyazen Escobar (@A_MontielR/X)

Morena exige esclarecer muerte de Zenyazen Escobar

En las publicaciones que difundieron sobre la muerte de Zenyazen Escobar, Ariadna Montiel y el CEN de Morena externaron sus condolencias a los familiares y amigos del diputado federal.

Al respecto, Ariadna Montiel señaló que ante la pérdida del legislador, envía su cariño y solidaridad a sus seres queridos en este momento que sostuvo, es de profundo dolor.

Aunado a lo anterior, el CEN de Morena hizo un llamado a las autoridades para que lleven a cabo el trabajo correspondiente que permita esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte de Zenyazen Escobar.